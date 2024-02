Rectifier Technologies Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Rectifier Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,036 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,04 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Rectifier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Rectifier diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Rectifier auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.