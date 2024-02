Rectifier Technologies Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher bewerten wir dies als "Neutral". Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rectifier derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 0,04 AUD liegt, während der Kurs der Aktie (0,036 AUD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 AUD entspricht einer Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Rectifier ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rectifier unterhalten.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.