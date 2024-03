Rectifier Technologies Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub SE":

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Rectifier wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Meinungen von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Rectifier zeigt die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen und entspricht einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Rectifier bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse der Rectifier-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,019 AUD) weicht somit um -52,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ebenfalls eine Abweichung von -52,5 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Rectifier-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten vor allem positive Meinungen über Rectifier. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators ist die Rectifier aktuell mit dem Wert 100 überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI-Einstufung ein "Schlecht"-Rating.