Würselen (ots) -Michael Haupt ist der Gründer und Geschäftsführer der Medi Talents GmbH, einer Agentur für Personalgewinnung im Pflegebereich mit Sitz in Würselen. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Altenheime, Pflegedienste und Co. bei der Rekrutierung von Hilfs- und Fachkräften aus ihrer Region. Passende Pflegekräfte zu finden, um die angemessene Versorgung alter und kranker Menschen sicherzustellen, ist ihm ein persönliches Anliegen.Seit Beginn der Coronapandemie hat sich der Fachkräftemangel im Pflegebereich noch einmal verschärft. Überfüllte Einrichtungen und unterbesetzte Pflegeteams haben das Gesundheitswesen an seine Grenzen gebracht - mit gravierenden Folgen. Nicht nur spitzt sich der Personalmangel immer weiter zu - auch chronischer Stress, Qualitätsverlust bei der Arbeit und plötzliche Kündigungen sind keine Seltenheit. "Der Fachkräftemangel im Pflegebereich ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert - eine Tatsache, die das Gesundheitsweisen vor nie dagewesene Herausforderungen stellt", weiß Michael Haupt, der Gründer und Geschäftsführer der Medi Talents GmbH. "Monat für Monat werden neue Stellen für Pflegekräfte ausgeschrieben, die sich wegen des Personalmangels kaum besetzen lassen. Alle Zeichen deuten auf eine ernste Versorgungskrise hin, zumal der Personalbedarf im Pflegebereich perspektivisch sogar noch steigen wird."Michael Haupt hat diese Lücke erkannt. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Altenheime, Pflegedienste und Co. dabei, offene Stellen planbar und zuverlässig zu besetzen. Zu diesem Zweck setzt die Medi Talents GmbH auf Stellenanzeigen in den sozialen Medien. Statt standardisierte Bewerberansprachen können die Kunden maßgeschneiderte Kampagnen auf Facebook, TikTok und Instagram erwarten, die letztendlich zu besetzten Stellen führen. Der Erfolg und die Nachfrage sind enorm. Um in Zukunft noch mehr Unternehmen bei der Personalgewinnung unterstützen zu können, sucht die Recruiting-Agentur nun mehrere neue Mitarbeiter, die gemeinsam mit ihr wachsen möchten. Motivierten Bewerbern bietet sich die Chance, in ein dynamisches Unternehmensumfeld mit kurzen Wegen, Top-Vergütung und ausgezeichneten Aufstiegschancen einzusteigen. "Aktuell haben wir mehr als zehn Stellen in den Bereichen Vertrieb, Backoffice und Verwaltung sowie Fulfillment zu besetzen", sagt Michael Haupt. "Neben einem sicheren Arbeitsplatz profitieren unsere Mitarbeiter unter anderem von einem harmonischen Arbeitsklima, attraktiven Arbeitsbedingungen und einer fairen Führungsebene. Unser Firmensitz ist derzeit in Würselen, zum 1. April dieses Jahres werden wir einen neuen Standort in Stolberg beziehen."So unterstützt die Medi Talent GmbH PflegeunternehmenStatistiken lassen vermuten, dass sich der Personalmangel im Pflegebereich in den nächsten 20 bis 30 Jahren noch einmal verschärfen wird. Dann nämlich wird es noch einmal rund 30 Prozent mehr ältere Menschen geben, die pflegebedürftig sind. Michael Haupt ist daher der festen Überzeugung, dass sich die Pflegeunternehmen endlich ändern müssen. Sie müssen sich, was ihre Kommunikation nach außen hin angeht, besser aufstellen. Dazu gehört auch das Recruiting. "Einrichtungen, die nicht dort präsent sind, wo potenzielle Bewerber sich in ihrer Freizeit aufhalten - nämlich in den sozialen Netzwerken - werden in den nächsten Jahren echte Probleme bekommen", prognostiziert Michael Haupt. Genau hier setzt die Medi Talents GmbH an: Durch eine sorgfältige Marktanalyse in der Region des Kunden sind sie dazu in der Lage, das Alleinstellungsmerkmal des Pflegeunternehmens präzise herauszustellen. Mit individuellen Werbebotschaften sorgen die Experten anschließend dafür, dass sich die Einrichtung deutlich von der Konkurrenz abhebt. Das A und O ist hierbei ihre eigene Expertise, die sie von anderen Recruiting-Agenturen unterscheidet.Michael Haupt über die Arbeitsbedingungen in seinem TeamDie Medi Talents GmbH ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Möglich ist das nur, weil alle Mitarbeiter der Recruiting-Agentur an einem Strang ziehen. Hier arbeitet man täglich daran, gute Projekte zu kreieren. Für interessierte Bewerber ergibt sich nun die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen den Einstieg in eine zukunftsträchtige Branche zu schaffen. Passende Kandidaten kommen bei der Medi Talents GmbH in den Genuss eines unbefristeten Arbeitsvertrags, guter Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie eines jungen Teams, das dank guter Kommunikation, kurzer Wege und regelmäßiger Teamaktivitäten ein freundschaftliches Miteinander pflegt. Frisches Obst und kostenlose Getränke sind ebenfalls vorhanden. Das Gesundheitssystem von FAIRFAMILY rundet die Mitarbeiter-Benefits ab. Hier steht jedem Mitarbeiter ein jährliches Budget von 900 Euro zur Verfügung, das flexibel für kostenlose Massagen und andere Gesundheitsleistungen eingesetzt werden kann. Einzigartig ist zudem auch das digitale Einarbeitungskonzept, durch das selbst Quereinsteiger schnell lernen, wie die Branche funktioniert.Die Medi Talents GmbH weiter auf WachstumskursDie Medi Talents GmbH wurde 2017 von Michael Haupt gegründet. Seitdem unterstützt sie Pflegeunternehmen deutschlandweit dabei, ihr Personal-Marketing über Social Media zu verbessern. "In den knapp fünf Jahren unserer Tätigkeit haben wir bereits über 100 Kunden betreut und über 500 Kampagnen gefahren", verrät Michael Haupt. "Um in Zukunft noch mehr Pflegeunternehmen die bestmögliche Unterstützung bei der Rekrutierung von Hilfs- und Fachkräften aus ihrer Region zu garantieren, suchen wir Menschen, die gemeinsam mit uns wachsen möchten."