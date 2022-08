Recruiting-Agentur für die Pflegebranche eröffnet YouTube-Kanal: Pflegekraft.de teilt ihre Expertise nun auch auf der Videoplattform

Bielefeld (ots) -Pflegekraft.de, eine Marke der MONE Consulting GmbH mit Sitz in Bielefeld, betreibt seit Juni einen eigenen YouTube-Kanal. Das teilten die Geschäftsführer Michael Moskal und David Neumann mit. Auf der Videoplattform gehen die Experten der Recruiting-Agentur auf die verschiedensten Themen rund um die Mitarbeitergewinnung in der Pflegebranche ein. Ihr Kanal ist unter folgendem Link zu finden: https://www.youtube.com/channel/UC5Kml1ZkgwTHxQXxmxtxcfw/videosGeschäftsführer Michael Moskal: "Die Pflegebranche leidet weiterhin unter dem anhaltenden Fachkräftemangel. Darüber hinaus gibt es kaum Nachwuchs, während viele aktive Pflegefachkräfte vor dem Ruhestand stehen. Es ist daher höchste Zeit, um zu reagieren und Lösungen zu finden. Auf unserem YouTube-Kanal beleuchten wir zu diesem Zweck die zahlreichen Probleme der Branche und verraten, wie Pflegedienste, Pflegeheime und Krankenhäuser darauf reagieren sollten."Pflegekraft.de unterstützt Pflegebetriebe und Krankenhäuser mithilfe bewährter Strategien dabei, sich als attraktivster Arbeitgeber ihrer Region zu positionieren, mehr Bewerbungen von Fachkräften zu erhalten und diese gezielt für sich zu gewinnen. Auf ihrem YouTube-Kanal verraten Michael Moskal und David Neumann unter anderem, warum Pflegekräfte nicht zum Bewerbungsgespräch erscheinen, welche Fehler es bei der Mitarbeitergewinnung zu vermeiden gilt und wie sich aktuelle Gesetzesänderungen auf das Recruiting in der Pflegebranche auswirken. Ihre Videos erscheinen in einem Abstand von wenigen Tagen."Der Bedarf an Pflegekräften in Deutschland ist enorm hoch. Unsere langfristige Vision ist es daher, Pflegebetriebe und Krankenhäuser dauerhaft und nachhaltig mit dem Personal auszustatten, das sie benötigen. Mit unserem YouTube-Kanal wollen wir einerseits Lösungen anbieten und andererseits darauf aufmerksam machen, dass wir betroffene Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung unterstützen können", erklärt David Neumann.Über Pflegekraft.de:Deutschlandweit hat Pflegekraft.de bereits über 150 Pflegeunternehmen und Krankenhäusern dabei geholfen, mehr Bewerbungen von Pflegefachkräften zu erhalten. Dadurch müssen diese nicht mehr auf Personalvermittlungen oder Zeitarbeitsfirmen zurückgreifen, sondern bekommen ihre offenen Stellen eigenständig mit der Methode von Pflegekraft.de besetzt. Pflegekraft.de zu finden unter: https://www.pflegekraft.dePressekontakt:Pflegekraft.dehttps://pflegekraft.deMONE Consulting GmbHVertreten durch: Michael Moskal und David NeumannPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: MONE Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell