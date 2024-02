Recruit Holdings Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Dividendenrendite von Recruit beträgt 0,39 Prozent, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche der professionellen Dienstleistungen liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Recruit mit einem Wert von 29,25 4 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche der professionellen Dienstleistungen, welche bei 30,44 liegen. Diese Kennzahl zeigt eine Unterbewertung an und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Recruit wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Recruit liegt bei 27,58, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Recruit daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".