Recro Pharma Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Biotechnologie-Konzern Societal Cdmo schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 2,51 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,51 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Societal Cdmo-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 37,38 im neutralen Bereich. Insgesamt wird das Wertpapier daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das mittlere Kursziel für die Aktie liegt jedoch bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Societal Cdmo die Einschätzung "Gut".