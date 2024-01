Recro Pharma Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Societal Cdmo liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um 45,71 Prozent niedriger, was mehr als 71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche mit einer durchschnittlichen Rendite von 20,08 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt der Aktienkurs von Societal Cdmo mit 65,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Societal Cdmo abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Societal Cdmo vor, sodass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 47,25, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 55,56 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Societal Cdmo daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.