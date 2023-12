Recro Pharma Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten Wochen gab es bei Societal Cdmo keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Societal Cdmo-Aktie in den letzten 7 Tagen 83, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Societal Cdmo.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird Societal Cdmo auch auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wobei an einem Tag hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden und keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Societal Cdmo führt.