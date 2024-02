Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Recordati":

Die Aktie von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa zeigt gemäß fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,85 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt in der Arzneimittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Aktie von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,92 Prozent erzielt, was 24,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese Überperformance führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Dividendenrendite von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa liegt derzeit bei 2,14 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Faktoren ebenfalls neutral bewertet.