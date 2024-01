Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Recordati":

Die technische Analyse des Wertpapiers der Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa zeigt, dass sich das Unternehmen in einem positiven Trend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (44,31 EUR) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (46,04 EUR) liegen jeweils über dem aktuellen Schlusskurs (49,1 EUR), was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt jedoch an, dass die Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" hat die Aktie eine Rendite von 24,92 Prozent erzielt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen in den sozialen Medien, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch durchschnittlich, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie der Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs ein positives Gesamtrating.