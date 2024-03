Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,92 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 24,92 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0 Prozent, und Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa liegt aktuell 24,92 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa einen Wert von 30 auf, was in ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Arzneimittel" liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend positiven Themen. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa unterhalten, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

