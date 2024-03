Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,92 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, ergibt sich eine Outperformance von +24,92 Prozent für Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr durchschnittlich bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa um 24,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen bei Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa. Die Diskussionsintensität veränderte sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu beobachten war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, mit kaum identifizierbaren Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf diesen Kriterien.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa als ein Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Werte für den RSI7 (18,68) und den RSI25 (37,15) führen zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse basierend auf den neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen ergab jedoch überwiegend positive Bewertungen, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.