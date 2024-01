Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Recordati":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf die Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa hat die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten ein neutrales Bild ergeben. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa ist hingegen insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa mit 30,85 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher neutral bewertet.

Für Anleger, die in die Aktie von Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa investieren, bietet sich eine Dividendenrendite von 2,14 %, was einem Mehrertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,14 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.