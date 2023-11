Record Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Record eine Performance von -9,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -9,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Record in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -0,9 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -4,92 Prozent im letzten Jahr, und Record lag 5,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird für Record in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Record-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 82,24 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (76 GBP) liegt deutlich darunter (Unterschied -7,59 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (71,7 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Record-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Record eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Record eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Record-Aktie liegt bei 17,74, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.