Record Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Record bei 79,62 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 71 GBP lag und somit einen Abstand von -10,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 70,44 GBP liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +0,8 Prozent und signalisiert somit "Neutral". Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ist die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung entscheidend. Unsere Untersuchungen ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Record weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Record bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Record. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Record liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI für 25 Tage bestätigen dieses Bild und führen zu einem Gesamtrating von "Neutral".