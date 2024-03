Record Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) von Record hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 50 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Record nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Record eine Rendite von -27,43 Prozent auf, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,07 Prozent hat, liegt Record mit 21,36 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Record beträgt aktuell 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Kapitalmärkte-Branche im Durchschnitt ein KGV von 26 haben. Damit ist Record aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird Record über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Record in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".