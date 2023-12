Record Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen wurde bei Record eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 70,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Record-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Record also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Record-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,49 Prozent erzielt, was 9,44 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -5,79 Prozent, und Record liegt aktuell 6,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Record liegt mit einem Wert von 14,49 unter dem Branchendurchschnitt von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.