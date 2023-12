Reconnaissance Energy Africa Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

Die technische Analyse der Reconnaissance Energy Africa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie aktuell bei 1,28 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,96 CAD lag und somit einen Abstand von -25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,02 CAD, was einer Differenz von -5,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf Reconnaissance Energy Africa zeigt eine langfristige Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Ergebnis führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Reconnaissance Energy Africa von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Hingegen wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird häufig zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Der RSI der Reconnaissance Energy Africa liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 65,52, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.