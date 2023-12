Reconnaissance Energy Africa Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Jadestone Energy":

Reconnaissance Energy Africa: Analyse der Diskussionen, technische Analyse und Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Reconnaissance Energy Africa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Reconnaissance Energy Africa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -13,6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Reconnaissance Energy Africa führt zu einer "Neutral"-Einstufung sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger bewerteten die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.