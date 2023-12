Reconnaissance Energy Africa Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Reconnaissance Energy Africa liegt der RSI7 aktuell bei 10,81 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird. Für den RSI25 wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Reconnaissance Energy Africa damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Reconnaissance Energy Africa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Reconnaissance Energy Africa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,26 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,16 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Reconnaissance Energy Africa zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.