Recon Technology Registered (A) Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Recon-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 0,34 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter bei 0,24 USD, was einem Unterschied von -29,41 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält die Recon-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,27 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,11 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Recon-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen nahm ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit überwiegend negativen Themen in den letzten Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Recon-Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Recon-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Recon-Aktie überkauft ist und somit ein weiteres "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Recon weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Recon-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.