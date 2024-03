Recomm Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Recomm liegt bei 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 54,84 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Hierbei werden die Diskussionsintensität, d.h. die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Recomm zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung verlief in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Recomm derzeit bei 86,16 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 90 JPY, was einem Abstand von +4,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 89,36 JPY, was einer Differenz von +0,72 Prozent entspricht. Beide Zeiträume führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Recomm aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Recomm, sowohl auf technischer als auch auf sentimentaler Ebene.