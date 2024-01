Recomm Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle RSI für Recomm liegt bei 28,57, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 53,85 und wird daher als "Neutral" bewertet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Recomm derzeit bei 87 JPY und ist somit +2,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage +3,45 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und größtenteils die Anleger neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung sowohl in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, als auch das Anleger-Sentiment für die Aktie Recomm.

Sollten Recomm Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Recomm jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Recomm-Analyse.

Recomm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...