Recomm Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung auf dem Markt lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beurteilen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Recomm in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Recomm diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. In diesem Fall weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs von Recomm mit 84 JPY derzeit -0,31 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +0,11 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Recomm bei 66,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

