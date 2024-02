Recomm Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Recomm-RSI liegt bei 85,71, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Recomm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 85,55 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 88 JPY weicht somit um +2,86 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (88,38 JPY) weist nur eine geringe Abweichung (-0,43 Prozent) auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Recomm wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dabei kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Recomm-Aktie wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen zu dem Unternehmen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Recomm bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.