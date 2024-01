Recomm Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Recomm-RSI beträgt 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 53,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer negativ, es gab keine positiven Diskussionen. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Recomm. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Recomm. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, erhält Recomm in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Recomm bei 87 JPY derzeit +2,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,45 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.