Recomm Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten beiden Wochen wurde Recomm von den meisten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Diskussionen, die sich in dieser Zeit mit dieser Aktie befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Für Recomm liegt der 7-Tage-RSI bei 37,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 beträgt 48,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 83,93 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 87 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 84,18 JPY, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert, um das langfristige Stimmungsbild zu bewerten. Hier zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

