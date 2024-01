Reckon-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Reckon von hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Diese Schlussfolgerung zieht unsere Redaktion aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen drehten sich überwiegend um neutrale Themen, weshalb die Stimmung der Anleger auf neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Reckon mit 0,615 AUD derzeit um +6,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit +11,82 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Beim Sentiment und Buzz wird auch die Kommunikation im Netz betrachtet. In den vergangenen Monaten zeigte Reckon eine normale Aktivität in den Diskussionen, weshalb hier ebenfalls eine neutrale Einschätzung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Reckon liegt derzeit bei 20 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 37,25, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird Reckon aufgrund dieser Punkte mit "Gut" bewertet.