Reckon Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Reckon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überaus positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Diskussionen, die in den letzten zwei Wochen zu diesem Unternehmen stattgefunden haben. Zudem wurden in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die als "Gut" eingestuft wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses von Reckon zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 35,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 39,62, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder verändern. Bei Reckon wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,625 AUD der Reckon-Aktie +7,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristig positive Einschätzung zur Folge hat. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage liegt der Kurs sogar +13,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis leicht positive Bewertung der Reckon-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.