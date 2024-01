Reckon Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Reckon nicht wesentlich verändert. Auch in den sozialen Medien war keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festzustellen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge, weshalb auch in Bezug auf die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Reckon-Aktie einen Wert von 70,59 für den RSI7 und 48,89 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Reckon beschäftigt.

Die technische Analyse ergibt, dass sich die Reckon-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Bewertung für Reckon auf "Neutral" steht, sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild, das Anleger-Sentiment als auch auf Basis der technischen Analyse.