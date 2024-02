Reckon Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Endor":

Die Reckon-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,57 AUD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,56 AUD (-1,75 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, welcher aktuell bei 0,59 AUD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Reckon liegt bei 61,54 und der RSI25 bei 59, was beide als "Neutral" eingestuft werden.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Reckon-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.