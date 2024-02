Reckon Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse von Reckon zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,57 AUD um -3,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Reckon keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder Zunahme noch Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Reckon daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Reckon eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Reckon daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Reckon beträgt aktuell 66,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Reckon daher in allen genannten Punkten unserer Analyse als "Neutral" bewertet.