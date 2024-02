Die Reckitt Benckiser-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Reckitt Benckiser-Aktie liegt bei 32,99 und deutet auf eine neutrale Situation hin, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 44,19 als unterbewertet gilt. Fundamentale Kriterien deuten somit auf eine "Gut"-Bewertung hin.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage gegenüber Reckitt Benckiser verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben die Stimmung in sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Reckitt Benckiser diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Betrachtung. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Reckitt Benckiser-Aktie, basierend auf verschiedenen Kriterien und Analysen.