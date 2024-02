Reckitt Benckiser Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent erzielt, was 11,57 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Verbrauchsgütersektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" liegt Reckitt Benckiser aktuell 8,03 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Reckitt Benckiser verzeichnet werden, weshalb die Aktie hier mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde über Reckitt Benckiser. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Nutzern aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Reckitt Benckiser als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Reckitt Benckiser liegt bei 32,99, was als neutrale Situation gilt. Der RSI25 beträgt 39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie von Reckitt Benckiser in Bezug auf den Aktienkurs, die Stimmung und den Relative Strength Index.