Reckitt Benckiser Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Reckitt Benckiser ist positiv, wie unsere Analysten auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie in Bezug auf die Stimmung.

Die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser beträgt derzeit 3,22 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,96 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Reckitt Benckiser-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Reckitt Benckiser in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,41 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Dennoch liegt die Rendite deutlich unter der durchschnittlichen Rendite der "Haushaltsprodukte"-Branche, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.