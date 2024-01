Reckitt Benckiser Aktie: Das sieht interessant aus!

Wer derzeit in die Aktie von Reckitt Benckiser investiert, kann eine Dividendenrendite von 3,26 % erzielen, was einem Mehrertrag von 0,33 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte entspricht. Die Dividenden des Unternehmens liegen damit nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 44,08 für Haushaltsprodukte unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Reckitt Benckiser festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Hinsichtlich der Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb diese mit neutral bewertet wird. Zusammenfassend erhält Reckitt Benckiser daher in diesem Bereich eine gute Bewertung.

Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent, was 8,35 Prozent über dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" liegt die Rendite jedoch 13,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

