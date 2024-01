Reckitt Benckiser Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktien von Reckitt Benckiser wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Des Weiteren wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann die Stimmung der Anleger als "gut" eingestuft werden. Zudem hat die Redaktion auch konkrete Signale analysiert und dabei 2 positive und 0 negative Signale gefunden, was zu einer "guten" Empfehlung führt. Daher ergibt die Gesamtauswertung der Anlegerstimmung eine Einstufung als "gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Reckitt Benckiser derzeit um +3,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bei 5658 GBP. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine Einstufung als "neutral" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -2,81 Prozent vorgenommen. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser beträgt derzeit 17,49, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 17,49 Euro zahlt. Dies liegt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 43 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie aufgrund des KGV als "gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Bei Reckitt Benckiser wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer negativen Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer "schlechten" Gesamtbewertung des langfristigen Sentiments führt.