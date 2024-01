Reckitt Benckiser Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Reckitt Benckiser wird derzeit von technischen Analysten als neutral eingestuft. Der Kurs von 5658 GBP liegt 3,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,81 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurde Reckitt Benckiser in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den kommentaren und Beiträgen, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden, wider. Die Anleger-Stimmung wird dementsprechend als "Gut" eingestuft, da auch berechenbare Signale überwiegend positiv sind.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich jedoch ein schlechtes Bild. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren unterdurchschnittlich aktiv, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Reckitt Benckiser weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (42,57 Punkte) als auch der RSI25 (33,81) führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt wird Reckitt Benckiser daher aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft.