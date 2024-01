Reckitt Benckiser Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Reckitt Benckiser in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Reckitt Benckiser wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent erzielt, was 7,47 Prozent über dem Durchschnitt (6,94 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 29,85 Prozent, wobei Reckitt Benckiser aktuell 15,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses wird der Relative Strength-Index, der RSI, herangezogen. Der RSI für Reckitt Benckiser liegt bei 26,21, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,78, wodurch auch hier eine Bewertung als "Gut" resultiert. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 17 für Reckitt Benckiser, was bedeutet, dass die Börse 17,49 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 44, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.