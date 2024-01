Reckitt Benckiser Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche durchschnittlich um 25,82 Prozent, was eine Unterperformance von -11,41 Prozent für Reckitt Benckiser bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Reckitt Benckiser mit 8,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Reckitt Benckiser als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25-Wert von 34,93 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt resultiert daraus ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Reckitt Benckiser veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Reckitt Benckiser derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 5859,56 GBP, während der Kurs der Aktie bei 5574 GBP um -4,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 5447,36 GBP, was einer Abweichung von +2,32 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral" auf technischer Ebene.