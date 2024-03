Reckitt Benckiser Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Reckitt Benckiser-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-tägiger (84) als auch auf 25-tägiger Basis (74,48) überkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Reckitt Benckiser derzeit eine Dividendenrendite von 3,22 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,06 Prozent. Aufgrund der geringen Abweichung zum Durchschnitt wird die Aktie vom Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser bei 22 liegt, was bedeutet, dass die Börse 22,67 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 50 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Basis des KGV ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Anleger-Stimmung zeigt gemischte Signale. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Meinungen in sozialen Medien geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt zu einer "Neutral"-Einstufung, obwohl die Redaktion auch 2 Schlecht-Signale herausgefiltert hat. Daher wird auf Basis der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung empfohlen.