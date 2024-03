Reckitt Benckiser Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Derzeit zahlt Reckitt Benckiser leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 0,2 Prozentpunkte (3,22 % gegenüber 3,02 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Reckitt Benckiser liegt bei 22,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,44 (52 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Reckitt Benckiser-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5683,32 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 5204 GBP liegt, was einer Abweichung von -8,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5562,04 GBP unter dem letzten Schlusskurs (-6,44 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Reckitt Benckiser im letzten Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent erzielt, was 12,12 Prozent über dem Durchschnitt (2,3 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 21,28 Prozent, wobei Reckitt Benckiser aktuell 6,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.