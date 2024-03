Reckitt Benckiser Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,41 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt das Unternehmen damit um 12,12 Prozent über dem Durchschnitt von 2,3 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche für Haushaltsprodukte beträgt 21,28 Prozent, und Reckitt Benckiser liegt aktuell 6,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Reckitt Benckiser derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Haushaltsprodukten. Dieser Unterschied beträgt 0,2 Prozentpunkte (3,22 % gegenüber 3,02 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Reckitt Benckiser bei 22,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,44 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.