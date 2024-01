Reckitt Benckiser Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Reckitt Benckiser in den sozialen Medien. Die Diskussionen bewegten sich weder stark in eine übermäßig positive noch negative Richtung. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Reckitt Benckiser wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 17,49, was bedeutet, dass die Börse 17,49 Euro für jeden Euro Gewinn von Reckitt Benckiser zahlt. Dieser Wert liegt 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 44 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der privaten Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Reckitt Benckiser. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine positive Stimmung hin. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die Einstufung als "Gut" unterstützt. Die Redaktion hat auch 3 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Reckitt Benckiser mit 3,26 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,93 Prozent in der "Haushaltsprodukte"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik auf Basis dieses Ergebnisses.