Reckitt Benckiser Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Reckitt Benckiser verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 25,08 Prozent, was zu einer Underperformance von -10,66 Prozent für Reckitt Benckiser führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,52 Prozent, wobei Reckitt Benckiser um 8,89 Prozent darüber lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Reckitt Benckiser derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 5870,56 GBP, während der Kurs der Aktie (5420 GBP) um -7,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5486,68 GBP, was einer Abweichung von -1,22 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Reckitt Benckiser besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Reckitt Benckiser liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.