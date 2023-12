Reckitt Benckiser Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Die Diskussionen über Reckitt Benckiser in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Zudem lässt sich auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln, das zu einem Gut-Signal führt. Insgesamt ist die Aktie von Reckitt Benckiser laut der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Reckitt Benckiser-Aktie hat einen Wert von 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 39,24, was darauf hindeutet, dass Reckitt Benckiser weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Reckitt Benckiser.

Mit einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent hat Reckitt Benckiser momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3.04%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Reckitt Benckiser auch über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Reckitt Benckiser in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".