Reckitt Benckiser Aktie: So schnell kann es gehen

Reckitt Benckiser hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 25,82 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Reckitt Benckiser eine Underperformance von -11,41 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,38 Prozent, wobei Reckitt Benckiser 8,03 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird Reckitt Benckiser derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 5859,56 GBP, während der Kurs der Aktie bei 5574 GBP um -4,87 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 5447,36 GBP führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Reckitt Benckiser. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 34,93 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 17 für Reckitt Benckiser. Dies bedeutet, dass die Börse 17,49 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 60 Prozent niedriger als der durchschnittliche Wert in der Branche, der momentan bei 44 liegt. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

