Reckitt Benckiser Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten von Reckitt Benckiser haben die Aktivitäten auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Reckitt Benckiser aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen drei konkret berechnete Signale zur Verfügung, von denen zwei als "Gut" und eins als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Reckitt Benckiser derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 5700,39 GBP, während der Kurs der Aktie bei 5084 GBP um -10,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,85 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,22 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 2,96) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Reckitt Benckiser in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.