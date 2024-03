Reckitt Benckiser Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Reckitt Benckiser bei 5872 GBP liegt, was einer Entfernung von +2,08 Prozent vom GD200 (5752,41 GBP) entspricht. Dies signalisiert neutral. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5619,44 GBP, was einem Abstand von +4,49 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Reckitt Benckiser-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Reckitt Benckiser diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,7 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte) von 46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Reckitt Benckiser auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Reckitt Benckiser-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.